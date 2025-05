Geleira soterra vilarejo nos alpes suíços: "perdi tudo", diz morador

Moradores de um pitoresco vilarejo suíço tentavam, nesta quinta-feira (29), absorver a escala da devastação causada por um enorme pedaço de geleira que enterrou a maior parte de seu da região, no que os cientistas suspeitam ser um exemplo dramático do impacto da mudança climática nos Alpes.

Um dilúvio de gelo, lama e rocha despencou de uma montanha na quarta-feira (28), engolindo cerca de 90% do vilarejo de Blatten.

Os 300 moradores já haviam sido retirados do local no início de maio, depois que parte da montanha atrás da geleira Birch Glacier começou a desmoronar.

No entanto, equipes de resgate com cães de busca ainda estavam vasculhando a área hoje, em busca de um homem de 64 anos desaparecido, depois que uma varredura inicial com drones térmicos não encontrou nada.

Enquanto o Exército suíço monitorava de perto a situação, alguns especialistas alertaram sobre os riscos de inundação, já que vastos montes de detritos com quase dois quilômetros de diâmetro estão obstruindo o caminho do rio Lonza, fazendo com que um enorme lago se avolume em meio aos destroços.

"Não quero falar agora. Perdi tudo ontem. Espero que você entenda", disse uma mulher de meia-idade de Blatten, que não quis dar seu nome, sentada sozinha e inconsolável em frente a uma igreja no vilarejo vizinho de Wiler.

Perto dali, a estrada seguia ao longo do vale antes de terminar abruptamente na massa de lama e detritos que agora cobre seu próprio vilarejo. Apenas alguns telhados se projetavam no mar de lama.

Uma fina nuvem de poeira pairava no ar sobre a montanha Kleines Nesthorn, onde ocorreu o deslizamento, enquanto um helicóptero sobrevoava o local.

Martin Henzen, outro morador de Blatten, disse que ainda estava tentando processar o que havia acontecido e não quis falar pelos outros moradores do vilarejo, dizendo apenas que: "a maioria está calma, mas obviamente foi afetada".

Eles estavam se preparando para algum tipo de desastre natural, mas "não para esse cenário", acrescentou, referindo-se à escala de destruição.

Mas os perigos imediatos podem não ter acabado.

"A água do rio Lonza não pode fluir pelo vale porque há um enorme tampão", disse o geólogo Raphael Mayoraz à emissora nacional suíça SRF, afirmando que as inundações nos vilarejos abaixo do ponto de obstrução são uma possibilidade.