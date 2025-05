Navio do Peru colide com plataforma de petróleo no Amazonas; 2 morrem

Uma embarcação da Marinha peruana colidiu com uma plataforma de petróleo operada pela Perenco no rio do Amazonas, deixando pelo menos duas pessoas mortas e uma desaparecida, informou o Ministério da Defesa do Peru nesta sexta-feira (2).

A colisão, que o ministério afirmou ter causado "danos graves", ocorreu perto da foz do Rio Napo enquanto a embarcação B.A.P. Ucayali navegava pela área durante uma operação de trânsito.

O acidente desencadeou uma resposta imediata de busca e salvamento, informou o Ministério da Defesa em um comunicado, observando que 30 tripulantes foram retirados em segurança e que as buscas pela pessoa desaparecida estavam em andamento.

"A Marinha do Peru lamenta profundamente a perda irreparável de nossos tripulantes", disse o Ministério da Defesa, acrescentando que estava investigando a causa da colisão.

A Perenco não estava imediatamente disponível para comentar.