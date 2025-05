Por risco de tsunami, Chile esvazia região da costa sul após terremoto

Magnitude do tremor foi de 7,4 graus na escala Richter

Um terremoto de magnitude de 7,4 graus na escala Richter atingiu a Passagem de Drake, entre o Cabo Horn e a Antártida, a uma profundidade de apenas 10 quilômetros nesta sexta-feira (2), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile disse que uma área costeira da região de Magalhães, no extremo sul do país, deve ser esvaziada devido ao risco de tsunami.

"Estamos pedindo a evacuação da costa em toda a região de Magalhães", disse o presidente Gabriel Boric no X, acrescentando que todos os recursos do Estado seriam disponibilizados para lidar com possível impacto.

Vídeos nas redes sociais mostraram pessoas saindo calmamente enquanto sirenes soavam ao fundo. O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile (SHOA) estimou que ondas atingirão bases na Antártida e cidades no extremo Sul do Chile nas próximas horas.

O Instituto Antártico Chileno (INAHC) informou à Reuters que as bases estavam sendo esvaziadas.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres disse que estava estabelecendo um estado de precaução, um alerta associado a tsunamis de pequeno porte.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional afirmou que ondas de 0,3 a 1 metro eram esperadas na Antártida e ondas de 1 a 3 metros eram esperadas no Chile.

*Com informações de Sarah Morland e Brendan O'Boyle

Matéria ampliada às 12h12

