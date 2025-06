Polônia coloca caças de combate no ar devido a ataque russo na Ucrânia

O Estado-Maior das Forças Armadas da Polônia anunciou nesta segunda-feira (9) que enviou vários aviões de combate para fiscalizar o espaço aéreo do país devido a “intenso” ataque russo no oeste da Ucrânia.

“Devido ao intenso ataque aéreo da Federação Russa no território da Ucrânia, aviões da Polônia e aliados começaram a operar no espaço aéreo do país durante a manhã”, anunciou o Estado-Maior na rede social X.

“Os caças de serviço foram posicionados em pares e os sistemas de defesa aérea e de reconhecimento por radar baseados em terra atingiram o nível de alerta máximo”, acrescentou o Estado-Maior, acrescentando que as ações são de natureza preventiva.

Esse tipo de intervenção é comum quando os mísseis ou drones russos têm como alvo regiões do oeste da Ucrânia que fazem fronteira com a Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Dezenas” de drones e mísseis russos atingiram a região de Rivne, no oeste da Ucrânia, na noite desse domingo, disse o presidente da Câmara da cidade, Oleksandr Tretyak, na rede social Telegram.

De acordo com o governador regional, Oleksandr Koval, Rivne teve “uma noite muito difícil”, devido a um “ataque aéreo inimigo maciço”, que feriu pelo menos um civil.

A cidade de Kiev também foi alvo de ataque que danificou um edifício, segundo o chefe da administração da cidade, Tymour Tkatchenko.

O Ministério da Defesa russo informou que 49 drones ucranianos tinham sido interceptados no domingo à noite nas regiões fronteiriças com a Ucrânia e na Chuvashia, cerca de 600 quilômetros a leste de Moscou.

Drones ucranianos

Drones do Exército ucraniano atingiram na noite passada o aeródromo militar de Savasleika, na região de Nizhny Novgorod, na Federação Russa, de onde decolam regularmente aeronaves MiG-31K, que transportam mísseis hipersônicos Kinzhal.

"A Rússia utiliza [o aeródromo] para atacar território ucraniano", diz nota do Estado-Maior que relata o ataque.

A nota acrescenta que, de acordo com informações obtidas pela Ucrânia, um MiG-31 e outro Su-30 ou Su-34 russo ficaram danificados no ataque.

O Estado-Maior tinha anunciado antes que atingiu uma fábrica de antenas de drones Shahed num ataque contra a retaguarda inimiga na noite passada.

A fábrica também produz componentes para sistemas de navegação de bombas aéreas e outros tipos de armas russas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.