Trump diz que Irã avisou sobre ataque à base; Irã diz que foi resposta

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o Irã avisou os Estados Unidos antes de disparar mísseis contra sua base militar no Catar, o que, segundo ele, possibilitou que nenhuma vida fosse perdida.

"Tenho o prazer de informar que NENHUM norte-americano foi ferido, e quase nenhum dano foi causado. O mais importante é que eles tiraram tudo de seu 'sistema' e, com sorte, não haverá mais ÓDIO", escreveu Trump em um post no Truth Social.

"Talvez o Irã possa agora prosseguir para a paz e a harmonia na região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo", acrescentou Trump.

As Forças Armadas do Irã atacaram a base militar dos Estados Unidos (EUA) Al-Udeid, no Catar, país do Oriente Médio. O ataque foi a resposta do governo iraniano aos bombardeios dos EUA contra três instalações nucleares iranianas no sábado (21).

Segundo comunicado do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, o número de mísseis usados teria sido o mesmo número de bombas que os EUA usaram no ataque às instalações nucleares do Irã. O alvo ficava longe das instalações urbanas do Catar.

A Al Udeid é a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, fundada em 1996. Estima-se que a base abrigue 10 mil funcionários, entre civis e militares.

Irã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse nesta segunda-feira que o ataque de Teerã à base militar norte-americana al-Udeid, no Catar, foi uma resposta à "agressão dos EUA contra a integridade territorial e a soberania do Irã".

Ele disse que o Irã estará pronto para responder novamente em caso de novas ações por parte dos EUA, de acordo com um comunicado publicado pela conta do Ministério das Relações Exteriores do Irã no Telegram.

Entenda

Acusando o Irã de estar próximo de desenvolver uma arma nuclear, Israel lançou um ataque surpresa contra o país no último dia 13, expandindo a guerra no Oriente Médio.

Neste sábado (21), os Estados Unidos atacaram três usinas nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Esfahan.

O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e que estava no meio de uma negociação com os Estados Unidos para estabelecer acordos que garantissem o cumprimento do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual é signatário.

No entanto, a AIEA vinha acusando o Irã de não cumprir todas suas obrigações, apesar de reconhecer que não tem provas de que o país estaria construindo uma bomba atômica. O Irã acusa a agência de agir “politicamente motivada” e dirigida pelas potências ocidentais, como EUA, França e Grã-Bretanha, que têm apoiado Israel na guerra contra Teerã.

Em março, o setor de Inteligência dos Estados Unidos afirmou que o Irã não estava construindo armas nucleares, informação que agora é questionada pelo próprio presidente Donald Trump.

Apesar de Israel não aceitar que Teerã tenha armas nucleares, diversas fontes ao longo da história indicaram que o país mantém um amplo programa nuclear secreto desde a década de 1950. Tal projeto teria desenvolvido pelo menos 90 ogivas atômicas.

* Reportagem de Jasper Ward, Ryan Patrick Jones, Menna Alaa El-Din, Jaidaa Taha e Muhammad Al Gebaly

* Reportagem de Lucas Pordeus León, da Agência Brasil