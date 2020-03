Justiça manda Cedae dar 25% de desconto em contas de água do Rio

Os consumidores do Rio de Janeiro que foram afetados pelo fornecimento de água em condições impróprias nos meses de janeiro e fevereiro deste ano deverão ter 25% de desconto em suas contas.



A decisão, divulgada nesta terça-feira (10), é da juíza Maria Christina Berardo Rucker, da 2ª Vara Empresarial da capital, que determinou à Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) a redução na conta ou o pagamento de multa diária de R$ 1 milhão.

Cerca de 9 milhões de consumidores do estado receberam da Cedae nesse período água com aparência turva e gosto de terra, por causa da proliferação de algas e da consequente contaminação por um componente químico chamado geosmina. Isso ocasionou gastos extras às famílias, com a compra de água mineral, usada para consumo e preparação de alimentos.



Na decisão, a juíza separou a cobrança da água da do esgoto, fixando o percentual de 25% de desconto para a água e mantendo inalterada a cobrança pelo esgoto.



Procurada, a Cedae informou que ainda não foi intimada da decisão e que se manifestará oportunamente.