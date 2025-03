Marina Silva rebate ameaça de político e condena violência de gênero

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se posicionou na manhã desta quarta-feira (19) sobre a declaração do senador, Plínio Valério (PSDB), durante um evento no Amazonas.

Ao classificar a postura do político amazonense como uma forma de incitar a violência contra uma mulher, Marina complementou que não considera natural a divergência sair do debate político para o incentivo à violência.

“Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça de brincadeira e rindo? Só os psicopatas são capazes de fazer isso”, reforçou.

Entenda

Em discurso público na última sexta-feira (14), Plínio Valério disse “imagine o que é tolerar a Marina seis horas e dez minutos sem enforcá-la”. Para a ministra, isso transparece ainda a postura misógina do político.

“Dificilmente isso seria dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher preta, de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que em muitos momentos confronta os interesses de alguns”, acrescentou

As declarações de Marina Silva foram dadas durante sua participação no programa Bom Dia Ministra, do Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação.

A ministra reforçou que esse tipo de violência ainda acontece o tempo todo e induz a outras reflexões.

“Se uma mulher que consegue se tornar governadora, prefeita, deputada, senadora ou ministra sofre violência política de gênero; [sofrem ainda] mais as mulheres de um modo geral, aquelas que não estão em posição muitas vezes de visibilidade”, reforçou.