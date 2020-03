Ministros falam sobre medidas de combate ao coronavírus

Os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta; da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Braga Netto, concedem entrevista coletiva nesta tarde, no Palácio do Planalto, sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus.

Também devem participar os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e da Advocacia-Geral da União (AGU), André Luiz de Almeida Mendonça.

Acompanhe a entrevista:

Nesta tarde, o Ministério da Saúde deve divulgar dados atualizados sobre a covid-19 no país. O balanço de ontem (29) informava o registro de 4.256 casos confirmados em todo o país e de 136 mortes provocadas pela doença.