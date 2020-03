Bolsonaro vai avaliar com Mandetta controle do coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro disse, hoje (11), que vai conversar com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para avaliar os próximos passos no controle do novo coronavírus (Covid-19), depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença como pandemia mundial.

"Eu não sou médico. Eu não sou infectologista. O que eu ouvi até o momento [é que], outras gripes mataram mais do que essa", disse, ao chegar no Palácio da Alvorada.

Em pronunciamento veiculado em rede nacional de rádio e televisão, na semana passada, o presidente já havia dito que não há motivo para pânico e convocou a população, em especial os profissionais de saúde, para um trabalho conjunto com o governo para superar a situação.

Brasil

O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 52. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde no fim da tarde, na segunda atualização publicada no dia.

Segundo os dados oficiais, o número de novas infecções marca um pulo de 15 casos em relação ao divulgado mais cedo, quando o sistema do ministério havia contabilizado 37 casos. Os casos suspeitos saíram de 876 para 907. Já os casos descartados também aumentaram de 880 para 935.