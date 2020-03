Governo federal institui comitê de crise para tratar do coronavírus

O governo federal publicou hoje (16), em edição extra do Diário Oficial da União , um decreto presidencial que institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. O comitê atuará de forma coordenada com o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional.

O comitê será coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, e terá a participação de 14 ministros de estado, além do advogado-geral da União, André Mendonça; do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes; do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres; do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano; e do responsável pela Coordenadoria do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Pelo decreto, o coordenador do comitê também poderá convidar outros participantes dependendo do assunto que será discutido e é quem tem o poder de convocar as reuniões.