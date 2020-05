Número de brasileiros repatriados chega a 21 mil, diz ministro

O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, informou nesta quinta-feira (7) que o total de brasileiros que estavam retidos no exterior e conseguiram retornar ao Brasil com apoio do governo, soma cerca de 21 mil pessoas. Os grupos mais recentes chegaram do Suriname, do Paquistão e de Portugal.

"Ontem, também, repatriamos mais 90 brasileiros, 7 de Portugal, 77 do Suriname, 6 do Paquistão. Esse total já chega a mais de 21 mil brasileiros, vocês lembram que quando começamos eram pouco mais de 3 mil", afirmou Braga Netto.

Desde março, países do mundo inteiro passaram a determinar o fechamento de fronteira, com fortes restrições à aviação comercial, fazendo com que milhares de brasileiros ficassem retidos no exterior. A repatriação tem sido feita a partir de uma articulação envolvendo o Ministério das Relações Exteriores e companhias aéreas, incluindo o fretamento de voos em alguns casos.

Os brasileiros que estão retidos no exterior e precisam de auxílio para retornar ao país devem preencher o formulário de assistência consular, disponível no site do Ministério das Relações Exteriores. A inscrição é necessária para que o governo organize os procedimentos de repatriação.