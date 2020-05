Senadora Mara Gabrilli contrai covid-19

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) anunciou hoje (19) que contraiu o novo coronavírus. Gabrilli é cadeirante, tetraplégica e sua atuação no Congresso Nacional, desde quando era deputada, é pautada pela proposição de políticas para as pessoas com deficiência. Apesar de fazer o isolamento social em casa, a senadora contraiu o vírus através da sua cuidadora, cuja mãe faleceu na semana passada em virtude do vírus.

O anúncio de sua contaminação foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no início da sessão de hoje (19), e chamou a atenção para a situação delicada das pessoas com deficiência e seus cuidadores durante a pandemia. Gabrilli, assim como vários outros brasileiros, não podem prescindir de cuidados mesmo em tempos de pandemia.

“Sem a parceria e dedicação de uma cuidadora, não poderia sair da cama nem exercer cidadania. […] Imagine quantos brasileiros não estão passando pela mesma situação. Esse grupo representa uma população mais vulnerável nessa pandemia, justamente por estarem impedidos de adotar 100% o isolamento social. São pessoas que precisam de outras pessoas para serem seus braços, pernas, seus olhos, seu ponto de apoio”, disse a senadora em seu comunicado.

Ela também chamou atenção para a situação dos cuidadores, profissionais que ficam expostos ao vírus pela natureza do seu trabalho. “Não temos hoje uma política de cuidado no Brasil, nem mesmo um programa de apoio para os cuidadores familiares, que muitas vezes acumulam múltiplas jornadas como mãe, cuidadora, cozinheira e faxineira, vivendo destituídas da sua vida pessoal e profissional. O Estado brasileiro, infelizmente, deixa as pessoas à mercê da própria sorte e da caridade alheia”.

A senadora encerrou seu comunicado informando que ficará afastada de suas atividades enquanto não estiver curada da doença.

Gabrilli não é a primeira senadora a contrair o covid-19. O próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre contraiu a doença. Os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) ePrisco Bezerra, que substituiu Cid Gomes (PDT-CE) até o início de abril, também se contaminaram, mas, assim como Alcolumbre, já estão curado.