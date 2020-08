Bolsonaro recebe credenciais de três novos embaixadores no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro recebeu, hoje (19), as credenciais de três novos embaixadores no Brasil, em cerimônia reservada no Palácio do Planalto. A partir de agora, estão habilitados a despachar no país os representantes da Alemanha, Heiko Christofh Thoms; da Armênia, Arman Akopian, e da Argentina, Daniel Oswaldo Scioli.

Tradicionalmente, um embaixador já assume o posto após a entrega de documentos enviados pelo presidente de seu país ao governo do país onde atuará.

A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade, que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar o seu país em audiências ou solenidades oficiais.