Senadores convidam Guedes a explicar crítica ao Senado

O Senado Federal aprovou requerimento de convite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele explique as declarações que deu após os senadores derrubarem o veto presidencial 17, na semana passada. Na ocasião, o Senado derrubou o veto do presidente da República ao projeto que autorizava o reajuste salarial durante a pandemia a algumas categorias do serviço público, como profissionais de saúde e trabalhadores da educação pública.

O veto acabou sendo mantido pelos deputados, em sessão realizada no dia seguinte, após forte articulação do governo junto à sua base na Câmara. Antes da votação dos deputados, no entanto, Guedes entendeu que a decisão do Senado era “um crime contra o país”. Vários senadores reagiram à fala do ministro.

Alguns senadores pediram que o ministro fosse convocado. Quando há uma convocação, a pessoa convocada precisa comparecer. O requerimento foi apresentado pelo próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que optou pelo convite, um instrumento que permite que o convidado se recuse a ir. “Convido o senhor ministro Paulo Guedes para que compareça ao senado a fim de comentar as declarações sobre a votação de veto pelo Senado no dia 19 de agosto”, disse Alcolumbre, ao apresentar o requerimento, aprovado por unanimidade.