Bolsonaro agradece trabalho de Abe para fortalecer parceria com Brasil

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu hoje (1º) ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, pelo trabalho em fortalecer as parcerias do país com o Brasil, e desejou plena recuperação dos seus problemas de saúde. Abe anunciou, no último dia 28 de agosto, que estava renunciando ao cargo devido a uma doença crônica.

“Agradeço ao Primeiro-Ministro do Japão, Shinzo Abe, grande amigo do Brasil, pelo ótimo trabalho que pudemos realizar para fortalecer ainda mais a parceria entre nossos países. Espero que vença o quanto antes os problemas de saúde que motivaram sua decisão de deixar o Governo”, escreveu Bolsonaro em publicação nas redes sociais.

É a segunda vez que o premiê deixa o cargo por causa de um problema de saúde. Em 2007, Abe renunciou devido a uma doença inflamatória intestinal, após ter permanecido somente um ano no posto. Ele reassumiu o cargo de primeiro-ministro em 2012, depois de obter vitória esmagadora em uma eleição para a Câmara Baixa do Parlamento.

Há sete anos como primeiro-ministro, Abe é o líder com mais tempo de serviço na história do Japão. Ele poderia permanecer mais um ano à frente do cargo, pois o mandato do premiê como presidente do Partido Liberal Democrático (PLD), o principal da coalizão governista, se encerraria em setembro do próximo ano.

* Com informações da NHK, agência de notícias pública do Japão