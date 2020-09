Deputado fluminense João Peixoto morre vítima da covid-19

O deputado estadual fluminense João Peixoto (DC), de 75 anos, morreu hoje (30) em decorrência da covid-19. Segundo a assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), ele estava internado no Hospital Dr. Bêda, em Campos dos Goytacazes, no norte do estado, desde 27 de agosto.

Peixoto exercia seu sexto mandato na Alerj e era líder de seu partido na Casa. Ele era casado e pai de três filhos.

O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) decretou luto oficial de três dias e hoje será realizada uma sessão solene em homenagem ao parlamentar.

No lugar de Peixoto, assume o suplente Eurico Júnior (PV), que foi deputado federal, vereador e prefeito.