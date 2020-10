Bolsonaro: sucesso do governo depende do trabalho dos servidores

Em solenidade nesta quarta-feira (28) em Brasília, em homenagem aos servidores públicos, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu “todo empenho e dedicação” do funcionalismo público.

“Jamais nós poderemos sonhar com um governo de sucesso se não tivéssemos ao nosso lado brasileiros realmente preocupados e interessados e prontos para se dedicar cada vez mais pelas políticas de Estado”, disse o presidente em comemoração do Dia do Servidor Público.

Segundo Bolsonaro, “até mesmo o grau de aceitação do presidente da República está diretamente associado” ao trabalho dos servidores públicos. “Não poderia eu e os meus ministros implementar qualquer política se não tivesse realmente a dedicação de todos vocês.”

Durante o evento no Planalto, Bolsonaro concedeu certificados de referências elogiosa e condecoração a 12 servidores públicos.

O ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público previsto para hoje (28) foi adiado para sexta-feira (30), quando não haverá expediente nos ministérios e em outros órgãos da administração pública federal. A portaria que transferiu o ponto facultativo foi publicada ontem (27) em edição extra do Diário Oficial da União.