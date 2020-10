Governador em exercício do RJ testa positivo para covid-19

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, testou positivo para covid-19. A informação foi confirmada hoje (10) pela assessoria de imprensa que, em nota, diz que estado geral de saúde do governador é bom.

Castro, de acordo com a nota, trabalha de casa e segue orientações médicas, cumprindo as regras do isolamento social. O governador em exercício, reitera a importância “de manter os protocolos sanitários, cuidados básicos e o uso de máscara”, diz o texto.

Em abril, o então governador Wilson Witzel, anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. Ele publicou, em uma rede social, que teve febre, dor de garganta, perda de olfato.

Outros governadores também testaram positivo. O caso mais recente foi do governador do Ceará, Camilo Santana, que anunciou que testou positivo para covid-19 no último dia 7. Há cerca de um mês, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi contaminado. Integram ainda a lista, entre outros, o governador do Pará, Helder Barbalho e o governador de São Paulo, João Doria.