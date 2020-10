Relatório do processo de impeachment de Witzel será entregue amanhã

O relator do processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Wiztel, deputado estadual Waldeck Carneiro, informou hoje (28) que entregará amanhã (29) o relatório ao Tribunal Misto.

“Já terminei o relatório. Estou cuidando agora da revisão e da formatação. Devo entregar amanhã (29). Mas o voto só levarei na sessão. Por enquanto, entregarei apenas o relatório”, informou por meio de sua assessoria.

Após a entrega do relatório, o tribunal tem 48 horas para decidir pela instauração, ou não, do processo de impeachment, em resultado de maioria simples, seis votos.

O tribunal é composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores.