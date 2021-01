Bolsonaro parabeniza presidente de Portugal por reeleição

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou hoje (27) o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, pela sua reeleição em primeiro turno. “Brasil e Portugal continuarão trabalhando juntos, com base em nossa irmandade profunda, por mais comércio, mais investimentos, mais segurança e mais democracia e pelo fortalecimento da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”, escreveu Bolsonaro em publicação nas redes sociais.

As eleições foram realizadas no domingo (24) em meio a regras rígidas de saúde e segurança, enquanto o país luta contra uma terceira onda de contágio do novo coronavírus (covid-19). A taxa de abstenção chegou a 60,5%. Nas eleições de 2016 havia sido de 51,3%.

Sousa, de 72 anos, eleito em 2016, agora foi reeleito para o segundo mandato com 60,7% dos votos. Ele foi professor de Direito e comentarista político no rádio e na televisão. É conhecido por sua personalidade forte e hábito de tirar selfies com apoiadores.

Em Portugal, cujo regime é parlamentarista, o presidente tem um papel quase decorativo, mas pode vetar certas leis e decretar estados de emergência, um poder que Sousa utilizou frequentemente durante a pandemia, seguindo a liderança do Parlamento. Outras decisões estão nas mãos do primeiro-ministro, cargo exercido atualmente por Antonio Costa.

* Com informações da Reuters