Solenidade com Bolsonaro abre tráfego em ponte no São Francisco

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (28) da cerimônia de liberação do tráfego na ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre Alagoas e Sergipe. O evento aconteceu em Propriá (SE) com a presença de ministros e outras autoridades.

A estrutura, que liga a cidade sergipana à alagoana Porto Real do Colégio, foi liberada com a conclusão das obras de duplicação em concreto e o encabeçamento da ponte, iniciadas em 2019. Com investimento de R$ 126 milhões, a ponte tem 860 metros de extensão e 24 metros de largura.

“Com as obras executadas será possível transferir o movimento de carros da estrutura antiga – que também recebeu serviços de revitalização e funcionará como via marginal – para a nova ponte, de pista dupla. Ela é o único meio de transposição rodoviária pelo rio para motoristas que transitam pela BR-101”, informou o Ministério da Infraestrutura.