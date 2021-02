Ingresso no Masp será gratuito nas primeiras quartas-feiras do mês

A partir de hoje (3), o ingresso no Museu de Arte de São Paulo (Masp) passará a ser de graça nas primeiras quartas-feiras de cada mês, até janeiro de 2022. A gratuidade conta com patrocínio da B3, a bolsa de valores de São Paulo. A entrada no museu já é gratuita, tradicionalmente, todas as terças-feiras.

O ingresso dá direito a visitar todas as exposições em cartaz. Atualmente estão no seguintes: Beatriz Milhazes: Avenida Paulista; Degas; Sala de vídeo: Mark Lewis; e Acervo em Transformação, a mostra de longa duração do museu.

Em razão da pandemia, o Masp adotou medidas de segurança para as visitas. Para entrar no museu, o agendamento online é obrigatório, inclusive para os dias gratuitos, e deve ser feito pelo link de ingressos.

Funcionamento

Na semana de 1º a 7 de fevereiro, o Masp funciona das 13 horas às 19 horas de segunda, quarta, quinta, e sexta-feira; nas terças, o museu abre das 10 horas às 18 horas; sábado e domingo estará fechado. Todas as medidas de segurança podem ser vistas em no site do Masp.