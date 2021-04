Bolsonaro participa da troca do Comando Militar do Sudeste

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (15) da solenidade de troca do Comando Militar do Sudeste, do Exército, em São Paulo. O novo comandante é o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que ocupava a chefia do Departamento de Educação e Cultura do Exército.

Em seu discurso, o presidente lembrou do período em que entrou no Exército, em maio de 1970, onde chegou ao posto de capitão. Ele destacou a importância e o trabalho das Forças Armadas, que “traz paz para governar”. “A nossa nação tem uma vocação, a liberdade acima de tudo e a certeza desse povo maravilhoso, de mais de 210 milhões de pessoas, de que as suas Forças Armadas, dentro das quatro linhas da Constituição, não medirão esforços para garantir o oxigênio da vida, que é a nossa liberdade”, disse.

O Comando Militar do Sudeste é um dos oito comandos militares do Exército, sendo o responsável pelo trabalho da corporação no estado de São Paulo.

Entre as funções assumidas por Paiva na carreira militar estão o comando da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, da 11ª Brigada de Infantaria Leve, do Batalhão da Guarda Presidencial e da Academia Militar das Agulhas Negras. Paiva assume o cargo no lugar do general Eduardo Antônio Fernandes, que vai para a Chefia de Assuntos Estratégicos do Ministério da Defesa.