Bolsonaro recebe credenciais de seis novos embaixadores no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje (5) as credenciais de seis novos embaixadores no Brasil, em cerimônia reservada no Palácio do Planalto. A partir de agora, estão habilitados a despachar no país os representantes da Guatemala, Arturo Romero Duarte Ortíz; de El Salvador, Victor Manuel Lagos Pizzati; do Quênia, Lamarron Ole Kaanto; da Rússia, Alexey Kazimirovitch Labetskiy; da Bulgária, Bojidara Nikolova Sartchadjieva; e do Cazaquistão, Bolat Nusupov.

Tradicionalmente, um embaixador assume o posto após a entrega de documentos enviados pelo presidente de seu país ao governo do país onde atuará.

A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar seu país em audiências ou solenidades oficiais.

*Matéria alterada às 10h11 do dia 7 de abril de 2021 para acrescentar ao texto a entrega de credencial pelo embaixador do Cazaquistão, Bolat Nusupov.