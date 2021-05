Senado aprova inclusão de 82 municípios na Sudene

O Senado aprovou hoje (27) a inclusão de 82 municípios nas áreas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). São 78 municípios de Minas Gerais e quatro do Espírito Santo. O projeto vai à sanção presidencial.

A Sudene é uma autarquia criada para auxiliar no desenvolvimento das áreas que a compõem, principalmente do Nordeste. A Sudene formula planos e diretrizes para o desenvolvimento de sua área de atuação e o apoio, em caráter complementar, a investimentos públicos e privados em diversas áreas.

De acordo com o relator, Carlos Viana (PSD-MG), o projeto não reorganiza a distribuição de recursos destinados aos municípios da Sudene. O projeto foi criticado por senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ). Para eles, os recursos destinados à Sudene já são insuficientes para promover o desenvolvimento do Nordeste e de outros municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo que integram a área de atuação da autarquia.

Viana pediu compreensão dos colegas com os municípios mais carentes. Ele explicou que essas novas cidades receberão verba da cota já reservada aos seus estados. “Esse projeto não muda regra de divisão dos recursos da Sudene. Pedimos que Minas possa aumentar o número de cidades utilizando os mesmos recursos que já vão para Minas, nada mais. Esse é um compromisso que temos aqui firmado. Pedimos solidariedade a municípios com IDH [Índice de Desenvolvimento Humano] muito baixo e que competem de forma desigual com parceiros”, disse o relator.