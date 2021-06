Governo brasileiro cumprimenta novo primeiro-ministro de Israel

O Ministério das Relações Exteriores emitiu nota nesta segunda-feira (14) saudando o novo governo de Israel, encabeçado pelo primeiro-ministro Naftali Bennet. O Parlamento israelense aprovou no domingo (13) a formação do novo governo, que encerrou 12 anos de gestão liderada por Benjamin Netanyahu.

"O governo brasileiro expressa confiança no contínuo fortalecimento dos laços de amizade que unem Brasil e Israel e continuará trabalhando com o novo governo em favor das relações bilaterais, fundamentadas em vínculos históricos, em benefício dos interesses comuns e do desenvolvimento mútuo", diz o comunicado.

O Itamaraty destacou que desde o início do governo de Jair Bolsonaro as relações do país com Israel se tornaram uma prioridade. "Esta aproximação, sem precedentes, estabeleceu as bases para iniciativas estratégicas e ações de longo prazo que têm resultado em parcerias em áreas como ciência e tecnologia, saúde, defesa, segurança pública, entre outras".

O novo governo de Naftali Bennett inclui legisladores de esquerda, de centro e árabes, que ele agrupou com o líder de oposição Yair Lapid.

Bennett, de 49 anos, um judeu ortodoxo, será o premiê por dois anos antes de Lapid, um ex-apresentador de televisão, assumir o cargo por mais dois anos.

Confira a íntegra da nota do Itamaraty:

Posse do novo governo israelense

O governo brasileiro saúda o novo governo israelense, que tomou posse na tarde de domingo, 13 de junho, e deseja sucesso ao Primeiro Ministro Naftali Bennett na condução de seu mandato. Felicita, igualmente, o Primeiro Ministro alterno e Ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, pelo êxito na formação do governo recém-empossado.

Desde o início do Governo do Presidente Jair Bolsonaro, as relações com Israel foram alçadas a novo patamar de prioridade. Esta aproximação, sem precedentes, estabeleceu as bases para iniciativas estratégicas e ações de longo prazo que têm resultado em parcerias em áreas como ciência e tecnologia, saúde, defesa, segurança pública, entre outras. Do mesmo modo, a coordenação mais estreita entre os dois países nos foros multilaterais assegura posições equilibradas no tratamento de temas de maior sensibilidade para a região.

O governo brasileiro expressa confiança no contínuo fortalecimento dos laços de amizade que unem Brasil e Israel e continuará trabalhando com o novo governo em favor das relações bilaterais, fundamentadas em vínculos históricos, em benefício dos interesses comuns e do desenvolvimento mútuo.