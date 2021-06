MCom articula mais US$ 1 bi de investimentos para inclusão digital

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, garantiu junto ao presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone, mais US$ 1 bilhão para inclusão digital na Região Norte. Com o acordo, o governo federal terá US$ 2 bilhões para investimentos na área, sendo US$ 1 bilhão para a Região Amazônica.

“Pedi uma linha de crédito, um incentivo, ao presidente [do BID] para que possamos levar internet, o mais rápido possível, às pessoas que mais necessitam”, disse Faria, que se reuniu com Claver-Carone na sede do BIB nesta quarta-feira (9).

O ministro lidera uma comitiva oficial do governo federal, acompanhada de integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU), aos Estados Unidos para conhecer modelos de uso seguro da rede 5G e promover investimentos no setor de telecomunicações brasileiro.