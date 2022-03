Presidente entrega títulos de propriedade rural em Mato Grosso do Sul

O presidente Jair Bolsonaro participou, no início da tarde de hoje (29), de uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural a famílias do Assentamento Itamarati, em Ponta Porã (MS). Foram entregues mais de 2,6 mil documentos de titulação.

“O mundo atravessa um problema sério com fertilizantes. Desde março do ano passado nós trabalhamos nisso. O problema eclodiu há poucos meses, mas vínhamos tomando providências no tocante a isso. Nós não podemos deixar que ocorra no Brasil e no mundo uma guerra pela segurança alimentar. Podemos ficar sem muita coisa, mas sem alimento é impossível sobreviver”, disse Bolsonaro.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou do evento, onde anunciou sua despedida do ministério. Ela deixará o cargo para se candidatar a uma vaga no Senado. Ressaltou a importância da agricultura brasileira, que chamou de “celeiro do mundo”.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria; o presidente do Incra, Geraldo Melo Filho; a secretária de Coordenação e Governança do Patrimônio da Secretaria de Patrimônio da União, Fabiana Rodopoulos; e o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, participaram da cerimônia.