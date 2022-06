Força tarefa das Águas já beneficiou 35 mil pessoas

Até agora, cerca de 35 mil pessoas foram beneficiadas pelo programa Força Tarefa das Águas, iniciativa que reúne diversos ministérios com o objetivo de garantir abastecimento de água à população. A estimativa é que 1,5 milhão de pessoas sejam atendidas. O balanço foi feito pelo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaiba (Codevasf), Marcelo Andrade Moreira Pinto, entrevistado do programa A Voz do Brasil desta terça-feira (22).

De acordo com o presidente da Codevasf a empresa é responsável garantir a oferta de água para a população e utilizar os recursos hídricos de forma sustentável, contribuindo para o desenvolvimento local e a geração de emprego e renda.

Pinto também falou sobre os 36 perímetros de irrigação administrados pela companhia. Segundo o diretor-presidente, eles são responsáveis pela produção de 4,4 milhões de alimentos por ano, gerando R$ 4 bilhões. “Alimentos esses que abastecem nosso país e também são exportados”, disse.

Durante a entrevista, Pinto falou sobre o primeiro leilão público de irrigação, realizado este ano no Baixio de Irecê (BA). De acordo com ele, estão sendo transferidos 50 mil hectares gerando R$ 1,5 bilhão em investimentos em 10 anos e geração de 180 mil empregos diretos “Vamos criar um polo de desenvolvimento no oeste da Bahia, e, com certeza, atrair indústrias, gerar empregos e dar oportunidades para as pessoas daquela região”.

O presidente da Codevasf também falou sobre o andamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e projetos de saneamento.

Veja aqui a entrevista completa: