Confira a agenda dos candidatos à Presidência para este domingo

Esta é a agenda dos 12 candidatos à Presidência para este domingo:

Ciro Gomes (PDT): às 8h30, toma café da manhã no Mercado São Sebastião, centro de Fortaleza. Às 10h, vai ao lançamento da campanha de Antônio Henrique a deputado estadual pelo PDT-CE. Às 17h, participa da inauguração do Comitê Central de Roberto Cláudio e Ciro Gomes em Fortaleza.

Constituinte Eymael (DC): descansa neste final de semana com a família e não estão previstas agendas oficiais.

Felipe D’Avila (Novo): candidato participa de gravações para a campanha eleitoral

Jair Bolsonaro (PL): agenda não informada

Léo Péricles (UP): agenda não informada

Lula (PT): candidato informou que não terá atividades de campanha

Pablo Marçal (Pros): agenda não informada

Roberto Jefferson (PTB): candidato está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista.

Simone Tebet (MDB): participa de reunião com o Movimento Sem-Teto do Ipiranga, em São Paulo (SP), às 10h e faz gravação, em estúdio, do programa de televisão para a propaganda eleitoral às 12h30.

Sofia Manzano (PCB): agenda não informada

Soraya Thronicke (União): faz caminhada e corpo a corpo com eleitores na Feira do Rangel às 8h, em João Pessoa (PB), em seguida, às 11h, visita ao projeto Shopping Rural na mesma cidade.

Vera (PSTU): participa de debate Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro Brasileira (INTECAB), em Itapecerica da Serra (SP)