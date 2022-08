Confira a agenda dos candidatos à Presidência para este sábado (27/8)

Esta é a agenda dos 12 candidatos à Presidência para este sábado (27). Agendas em São Paulo capital e interior, Curitiba e Vitória da Conquista (BA).

Ciro Gomes (PDT): Os compromissos do candidato serão em Osasco (SP). Às 10h ele participa do lançamento da campanha da deputada Monica Veloso. Às 21h ele faz o lançamento da Ciro TV.

Constituinte Eymael (DC): O candidato não divulgou agenda.

Felipe D’Avila (Novo): Os compromissos do candidato são em Minas Gerais. Ao meio dia ele tem almoço com a militância do partido e com o governador Romeu Zema. Mais tarde participa da inauguração do Comitê de campanha de Zema.

Jair Bolsonaro (PL): A agenda do candidato à reeleição começa às 9h com um encontro com lideranças políticas em Vitória da Conquista (BA). Às 10h ele participa de uma motocarreata pelas ruas da cidade. Mais tarde, tem comício programado para às 11h.

Léo Péricles (UP): O candidato não divulgou agenda.

Lula (PT): O candidato não divulgou agenda.

Pablo Marçal (Pros): O candidato não divulgou agenda.

Roberto Jefferson (PTB): O candidato está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista.

Simone Tebet (MDB): Os compromissos da candidata são no estado de São Paulo. De manhã, Tebet estará em Ribeirão Preto para lançamento de candidatura de deputados. Em Barretos, visita o Hospital do Amor às 15h30. E na capital grava o programa eleitoral às 18h.

Sofia Manzano (PCB): A candidata cumpre agenda em Curitiba (PR). Às 10h tem uma entrevista para o monitor mercantil. Às 19h participa do debate: O Que Esperar Dessas Eleições? No fim do dia, ela concede coletiva à imprensa.

Soraya Thronicke (União): A agenda da candidata será em São Paulo. Às 9h ela grava material para a propaganda eleitoral gratuita. À tarde a agenda é com a organização da campanha.

Vera Lucia (PSTU): Também cumpre agenda em São Paulo. Às 10h, tem caminhada e panfletagem na Vila São Pedro em São Bernardo do Campo. Ainda em São Bernardo, tem plenária com apoiadores às 17h.