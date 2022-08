Confira a lista de candidatos ao governo de Mato Grosso

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começa oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

No estado de Mato Grosso, quatro candidatos concorrem ao cargo de governador. Confira lista completa:

Márcia Pinheiro (PV): a candidata, primeira-dama de Cuiabá, é administradora de empresas e pós-graduada em gestão pública. Tem 54 anos e é natural de Santa Izabel d’Oeste, no Paraná. Márcia Pinheiro concorre pela coligação composta por PT, PV e PCdoB. O candidato a vice-governador é o engenheiro Vanderlucio Rodrigues (PP), também de 54 anos.

Mauro Mendes (União Brasil): é o atual governador e concorre à reeleição. Tem 58 anos, é empresário e engenheiro. Presidiu a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e o sistema Sesi/Senai de 2007 a 2010. Mauro Mendes também foi prefeito de Cuiabá. Concorre com a coligação PSDB/Cidadania, União Brasil, Republicanos, PL, MDB, PODE, PSB e PROS. O ex-prefeito de Lucas do Rio Verde e atual vice-governador Otaviano Pivetta, 63 anos, do Republicanos, completa a chapa.

Moisés Franz (PSOL): 56 anos, é natural de Poá (SP) e servidor público estadual da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação. Disputou para ser governador nas eleições de 2018. Moisés Franz concorre ao governo do estado pela federação PSOL/Rede. Frank Melo, de 40 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice.

Pastor Marcos Ritela (PTB): aos 45 anos, é natural de Ubiratã (PR). É pastor da Assembleia de Deus há mais de 20 anos. Disputa o governo do Mato Grosso pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O empresário Alvani Laurindo, de 73 anos, também do PTB, é o candidato a vice.

Matéria atualizada com dados do TSE até 14h06 do dia 16/08/2022