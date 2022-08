Felipe D´Avila discute iniciativas de apoio à ciência e à educação

O candidato à Presidência pelo Partido Novo, Felipe D’Avila, cumpriu agenda no Rio de Janeiro nesta terça-feira (23). Pela manhã, ele visitou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Jardim Botânico, na zona sul da capital carioca.

Ele foi recebido pelo diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, que apresentou as iniciativas da instituição para a disseminação da matemática por meio de eventos que incentivem a popularização da cultura científica na sociedade brasileira.

“O Impa é um grande exemplo de Brasil que dá certo, porque produzir conhecimento de ponta no Brasil com todas as dificuldades que se tem num país que vem cortando verbas em pesquisa e desenvolvimento é realmente um grande ato de heroísmo das pessoas que conseguem fazer uma instituição de excelência como o Impa”, disse o presidenciável.

O candidato destacou que vai levar algumas características do Impa para seu plano de governo caso seja eleito. “Ideias de como uma instituição pública deve funcionar a serviço da excelência e do conhecimento, os estímulos que precisamos criar para incentivar os professores de matemática no Brasil a descobrir os talentos na Olimpíada da Matemática, a questão da remuneração de professores e bolsistas para que possam se dedicar à busca da excelência por meio da matemática”, elencou.

Na capital fluminense, D’Avila ainda deve conhecer alunos da ONG Ser Alzira de Aleluia, no Vidigal, e conversar com as mães a respeito de como a educação pode ser transformadora na vida das crianças e das suas famílias. À noite, ele participa do lançamento de candidatos do Novo na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Lagoa.

