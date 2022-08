Pablo Marçal critica baixos salários de soldados no país

O candidato a Presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal, criticou hoje (25) os salários recebidos pelos soldados e policiais no país. De acordo com Marçal, muitos deles não têm condições dignas de sustentar as próprias famílias.

“Dia 25 de agosto comemora o dia do Soldado. Esses que são de grande honra, que cuidam da defesa da população. Já em contrapartida, seus salários são muito baixos, fazendo com que muitos não tenham condições dignas de viver e sustentar suas famílias”, escreveu nas redes sociais.

“Constantemente também, vemos nos noticiários da televisão casos de policiais sofrendo por exercer sua função. Esse é um problema sério que a segurança pública do Brasil enfrenta, pois os governantes não investem na segurança, não melhoram a política salarial deles, faltam grandes recursos”, acrescentou.

O candidato fez campanha hoje em Minas Gerais e São Paulo. Ele visitou Manhuaçu (MG), Varginha (MG), Juiz de Fora (MG) e Poços de Caldas (MG). Em São Paulo, esteve em Ribeirão Preto.

Fique por dentro da agenda dos candidatos à Presidência desta quinta-feira.