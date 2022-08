Pinhalzinho terá eleição suplementar em 30 de outubro

O município de Pinhalzinho, no interior de São Paulo, terá eleição municipal suplementar no dia 30 de outubro, mesma data do segundo turno das eleições gerais. O pleito ocorre depois de a candidatura de Tião Zanadi, que venceu as eleições para a prefeitura, ser indeferida pela Justiça Eleitoral paulista devido à inelegibilidade decorrente da Lei da Ficha Limpa (LC 64/90), em virtude de condenação por crime contra a administração pública.

De acordo com a Resolução TRE-SP 594/22, aprovada no dia 28 de julho, estão aptos a votar eleitoras e eleitores em situação regular e com domicílio eleitoral no município até 4 de maio de 2022.

Candidatos ou candidatas à prefeitura, além do domicílio eleitoral, devem ter filiação partidária até 6 meses antes da eleição. O prazo para apresentação do pedido de registro de candidatura termina em 27 de setembro e a propaganda eleitoral é permitida a partir de 3 de outubro.