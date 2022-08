Saiba quem são os candidatos a governador da Bahia

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Na Bahia, seis candidatos concorrem ao cargo. Confira lista completa:

ACM Neto (União Brasil): nascido em Salvador, ACM Neto, de 43 anos, foi prefeito de Salvador por oito anos, de 2013 a 2020. Também já ocupou o cargo de deputado federal. Ele é advogado, e neto do ex-governador da Bahia e senador Antônio Carlos Magalhães (1927-2007). A vice na chapa será a empreendedora Ana Coelho (Republicanos), de 40 anos.

Giovani Damico (PCB): mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Damico, tem 29 anos e é professor da rede estadual de ensino. Esta é a primeira vez que vai disputar uma eleição para cargo majoritário. Em 2020 foi candidato a vereador em Salvador, mas não foi eleito. O advogado João Coimbra (PCB), de 31 anos, será o candidato a vice.

Jerônimo (PT): Jerônimo Rodrigues Souza, 57 anos, é ex-secretário de educação e professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Rodrigues também já ocupou o cargo de secretário nacional do desenvolvimento social e assessor especial da secretaria de planejamento e secretário de desenvolvimento rural. Formado em engenharia agronômica, nasceu em Aiquara (BA) e esta vai ser sua primeira disputa em uma eleição. Geraldo Júnior (MDB), 53 anos, será o vice.

João Roma (PL): ex-ministro da Cidadania, de 50 anos, foi eleito deputado federal em 2018. Formado em Direito, ele também já foi chefe da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustiveis (ANP). Leonídia Umbelina (PMB), de 55 anos, será a vice.

Kleber Rosa (PSOL): é cientista social e especialista em educação inclusiva e diversidade. Ele tem 48 anos e também é mestre em educação de jovens e adultos (EJA) pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Rosa é professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino e investigador da Polícia Civil. Diretor da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia e fundador do Movimento Policiais Antifascismo. Esta vai ser a sua primeira disputa em uma eleição. O vice será Ronaldo Mansur (PSOL), de 43 anos.

Marcelo Millet (PCO): o candidato nasceu em Salvador e tem 36 anos. Ele é teólogo e motorista de aplicativo. O vice na chapa é Roque Vieira Júnior, de 57 anos, do mesmo partido.

Atualizado com dados do TSE até 14h28 do dia 16/08/2022