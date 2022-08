Saiba quem são os candidatos a governador do Espírito Santo

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

No Espírito Santo, sete candidatos concorrem ao cargo. Confira lista completa:

Aridelmo (Novo): 58 anos, é empresário há mais de 25 anos, cofundador da Fucape Business School. Aridelmo Teixeira é também professor e fez doutorado na Universidade de São Paulo (USP) em controladoria e contabilidade. A vice na chapa é a comunicóloga Camila Domingues, de 51 anos, também do Novo.

Audifax (Rede): tem 58 anos, é economista e foi prefeito de Serra (ES) em 2004, 2012 e 2016. Também foi eleito deputado federal em 2010. A vice na chapa da coligação Compromisso com a Vida (Solidariedade, Avante, Pros, PSOL e Rede) é Carla Andresa Nascimento Silva, a Tenente Andresa dos Bombeiros (Solidariedade), de 35 anos.

Capitão Vinicius Sousa (PSTU): 38 anos, é policial militar e nasceu em Belo Horizonte (MG). Foi candidato a prefeito de Castelo (ES) em 2016 e a vice-prefeito de Cachoeiro do Itapemirim (ES) em 2020, mas não foi eleito em nenhuma ocasião. A vice da chapa pura é Soraia Chiabai, 62 anos.

Claudio Paiva (PRTB): o terapeuta de 62 anos nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi suplente de vereador de Guarapari (ES) em 2016 e candidato a prefeito da mesma cidade em 2020. O vice na chapa é o advogado Marco Aurelio, de 44 anos, do mesmo partido.

Guerino Zanon (PSD): 66 anos, foi três vezes prefeito de Linhares (ES), sua cidade natal. Foi também deputado estadual em 2014. É o candidato da coligação com o PSD, PMB e DC. O candidato a vice-governador na chapa é o empresário Marcus Magalhães, de 55 anos, do PSD.

Manato (PL): o empresário Carlos Humberto Mannato, de 65 anos, é o candidato da coligação PTB/PL. Ele foi eleito deputado federal em 2014. O vice na chapa é o empresário Bruno Lourenço, de 39 anos, do mesmo partido.

Renato Casagrande (PSB): José Renato Casagrande, 61 anos, atual governador do Espírito Santo, nasceu no município de Castelo (ES). É formado em engenharia florestal, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), e em Direito, pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. É casado e tem dois filhos. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. O vice na chapa é o ex-senador e empresário Ricardo Ferraço (PSDB), de 59 anos.

Atualizado com dados do TSE até 15h45 do dia 17/08/2022