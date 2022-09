Simone Tebet diz que fake news é um desafio do mundo moderno

A candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, disse hoje (31) que as fake news representam o maior desafio das eleições brasileiras.

“Como conviver numa democracia saudável com a presença de fake news?”, questionou a candidata em reunião, em São Paulo, com integrantes do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul (Parlasul).

O Parlasul destacou uma missão específica para observar as eleições no Brasil, com foco em temas como a desinformação política e a participação das mulheres e de grupos socialmente excluídos no processo. Além disso, os observadores vão coletar impressões e análises de organizações da sociedade civil e da mídia sobre o desenlace das votações.

A candidata ressaltou ainda que, em eleições com margens apertadas, com entre 2% e 5% de diferença entre os candidatos, tais mentiras podem alterar o resultado dos pleitos. “Esse é um problema do mundo moderno”, observou a candidata. “Mas vamos ter de enfrentá-lo.”

Na reunião, Simone também tratou da participação das mulheres no processo eleitoral brasileiro. A candidata ressaltou a importância da chapa 100% feminina, formada por ela e pela senadora Mara Gabrilli (PSDB). Simone Tebet observou que as mulheres representam 15% entre parlamentares na Câmara dos Deputados. “É pouco”, frisou. “Temos de caminhar para pelo menos 30%, ainda que esse também não seja o número ideal. Mas é um caminho.”

