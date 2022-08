Soraya Thronicke lança medidas para combater corrupção

A candidata à Presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, defendeu hoje (22), nas redes sociais, medidas para combater a corrupção no país. Entre as ações elencadas está a criação de um tribunal específico para julgar o crime e o fim do foro privilegiado.

“Quatro medidas para acabar com a corrupção: fim do foro privilegiado; criação de corte anticorrupção; independência da Polícia Federal; e endurecer as leis para crimes de colarinho branco”, destacou Thronicke no Twitter.

Durante a manhã de hoje, a candidata, que estava em João Pessoa, concedeu entrevistas por telefone. À tarde, já em São Paulo, fez media training e gravou conteúdos para o programa eleitoral gratuito.

