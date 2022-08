Soraya Thronicke pede que eleitores chequem declarações de candidatos

A candidata à Presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, pediu hoje (23) que os eleitores verifiquem se são verdadeiras as informações prestadas pelos demais candidatos nas entrevistas, debates e palanques. De acordo com ela, o eleitorado precisa estar “vacinado” contra as informações falsas para evitar que seja iludido.

“Bom dia para você que, como eu, está vacinado contra a mentira. Se você ainda não está, sugiro que tome a primeira dose: cheque tudo o que os candidatos estão dizendo por aí nas entrevistas, nos debates e nos palanques. Não permita que te enganem novamente”, escreveu em suas redes sociais.

Nesta terça-feira, Thronicke passou por media training e gravou conteúdos para o programa eleitoral gratuito na capital paulista. Parte das gravações foi feita com o candidato a vice da chapa, o professor e economista Marcos Cintra.

Amanhã, a candidata participará da inauguração do comitê de campanha do candidato ao governo do Estado Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em Porto Alegre.

