Suplente de vereador toma posse amanhã na Câmara do Rio

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro deverá empossar amanhã (23) o vereador Matheus Floriano (PSD), suplente do ex-policial e youtuber Gabriel Monteiro. A convocação de Floriano foi publicada na edição de hoje (22) do Diário Oficial da casa.

Gabriel Monteiro (PL) teve o seu mandato cassado na quinta-feira (18), com 48 votos favoráveis e dois contrários. Ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar por encenação com uma menor de idade em um shopping, agressão contra um morador de rua convidado para a encenação de um roubo na Lapa e relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade.

A posse de Matheus Floriano está marcada para amanhã, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal. O texto publicado justifica a convocação “em decorrência da perda do mandato do Senhor Vereador Gabriel Monteiro, por conduta incompatível com o decoro parlamentar, conforme Resolução nº 1.574, de 18 de agosto de 2022”.

Também no Diário Oficial de hoje, a Câmara oficializou a desativação do gabinete de Monteiro e a realocação dos servidores ali lotados.