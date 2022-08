Vera Lúcia propõe livre acesso ao ensino público superior

A candidata à Presidência da República pelo PSTU, Vera Lúcia, voltou a defender hoje (24) a estatização do ensino privado, o fim do vestibular e o livre acesso ao ensino público superior. A candidata afirmou também pretender utilizar o dinheiro que hoje financia os alunos nas universidades privadas para expandir o ensino público.

“Muitos estudantes ou arcam com mensalidades caras, ou se endividam ou lutam para conseguir uma bolsa. O problema é que essas bolsas não saem do bolso do empresário, como seria o certo. Mas é o governo transferindo dinheiro público para os empresários da educação ficarem mais ricos. Usam o sonho da juventude de entrar na faculdade para enriquecer donos de faculdade”, disse Vera nas redes sociais.

“O que defendemos é que esse dinheiro seja usado para expandir a educação pública e gratuita. Com a estatização do ensino privado, o fim do vestibular e livre acesso ao ensino superior, conseguiríamos expandir muito o ensino superior no país”, acrescentou.

A candidata hoje se reuniu com alunos da Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Ela também enfrentou sabatina promovida pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela rádio CBN.

