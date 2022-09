Bolsonaro diz que Brasil tem um dos combustíveis mais baratos do mundo

O candidato à reeleição para a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), disse hoje (28) que o Brasil tem um dos combustíveis mais baratos do mundo. Ele discursou, nesta quarta-feira, para apoiadores, em um centro de convenções, no município de Santos, no litoral paulista. Mais cedo Bolsonaro, havia participado de uma motociata e visitado o Instituto Neymar Jr, do jogador da seleção.

“Nas questões econômicas, o Brasil está sendo exemplo para o mundo. Temos hoje um dos combustíveis mais baratos do mundo. Temos o maior programa social da história do Brasil. O Brasil não é apenas o país do futuro, é o país do presente. Quem poderia imaginar, gasolina a R$ 4,50. Etanol, na casa dos R$ 2,50?”, destacou o presidente.

Bolsonaro saudou o público, dizendo que em todos os lugares onde tem andado, o sentimento patriótico da população vem crescendo. “Não há satisfação maior do que rodar pelos quatro cantos deste país e, cada vez mais, encontrar o povo alegre e trabalhador, vestindo as cores da nossa bandeira. Fizemos renascer o patriotismo no coração do povo brasileiro”, declarou.

O presidente voltou a dizer aos seus apoiadores que espera uma vitória ainda no primeiro turno e apelou ao comparecimento de todos na votação do próximo domingo. “Eles não voltarão, porque nós vamos vencer no primeiro turno. Não nos vencerão. Peço a vocês que compareçam às urnas dia 2 de outubro”, enfatizou.

Durante visita ao Instituto Neymar Jr, Bolsonaro interagiu com as crianças e os jovens atendidos pela entidade e almoçou junto com os alunos. O jogador Neymar, que não está no Brasil, gravou um vídeo, publicado em suas redes sociais, agradecendo a visita do presidente e de sua comitiva.