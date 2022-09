Bolsonaro volta a destacar bom desempenho da economia

Em comício no município paulista de Sorocaba na manhã de hoje (13), o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, voltou a destacar o bom desempenho da economia brasileira. Durante fala em trio elétrico na praça Coronel Fernando Prestes, ele comentou também o trabalho desenvolvido por sua equipe de ministros.

“Temos um ministro da economia [Paulo Guedes] que é exemplo, que soube conduzir a economia do nosso país. Hoje, ao compararem o Brasil com o mundo, o Brasil está lá na frente. Inflação em baixa, PIB [Produto Interno Bruto] em alta, desemprego em baixa, violência em baixa”, disse.

Bolsonaro esteve em Sorocaba cumprindo agenda de campanha, acompanhado do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, e do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes, candidato ao Senado por São Paulo. O presidente citou os dois como boas escolhas técnicas do seu governo.

Antes do comício, o candidato participou de um passeio de moto pelas principais ruas e avenidas da cidade e cumprimentou apoiadores. Mais tarde, às 20h, Bolsonaro participa de entrevista ao SBT.