Ciro Gomes critica "voto útil" e visita comitê de campanha

O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, passou o dia em Recife (PE). Durante a manhã, o presidenciável deu entrevistas a programas de rádio locais e visitou o comitê de campanha local acompanhado da vice-prefeita, Isabella de Roldão, que concorre ao cargo de deputada federal nas próximas eleições.

Ciro cumprimentou populares e discursou na Casa 12. “Só Deus e o povo brasileiro, no dia 2 de outubro, é que vai me dizer qual é a colheita da minha luta, do meu esforço”, disse o candidato.

Durante a tarde, o candidato do PDT postou um vídeo em suas redes sociais com críticas ao chamado “voto útil”. "Sabe qual é uma das maiores fraudes das eleições democráticas? É o falso voto útil. É uma mistura de mentira com manipulação grosseira. Na verdade, isso se chama 'voto inútil'. É transformar a nossa vontade legítima de mudar em um acordo covarde com os nossos medos", defendeu o candidato.

Às 20h45 Ciro falou sobre outra proposta de sua campanha, a taxação de grandes fortunas. O programa foi transmitido na plataforma do candidato via streaming.