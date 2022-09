Ciro pede que eleitores elejam parlamentares alinhados a sua proposta

Candidato do PDT à Presidência da República, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, estimulou seus eleitores a votarem em candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado alinhados às suas propostas de campanha.

“Tenho pedido às pessoas que votem em que tenha compromisso com este conjunto de propostas. Para não me mandarem para Brasília de mãos e pés amarrados”, disse Ciro Gomes, voltando a repetir que, se eleito, estará apto a negociar com quem quer que a população eleja.

“Sou um democrata, não um candidato a ditador ou mentiroso”, afirmou o candidato antes de acrescentar que, qualquer que seja o caso, tem em mente uma estratégia para minimizar uma eventual resistência do Parlamento.

“Abro mão da reeleição em troca das reformas do país. E estou tentando transformar minha eleição em um plebiscito sobre o meu programa [de governo]. Ou seja, se eleito, [assumirei] junto com minhas ideias, com meus projetos. Isso diminui muito a distância entre o presidente que quer e sabe como reformar o país e um Congresso que tende a ser reativo”, comentou Ciro Gomes, prometendo se empenhar para encaminhar reformas estruturais já nos primeiros seis meses de governo.

“É a hora mágica em que o presidente está muito forte. Vou entrar na dinâmica da negociação e desenhar um novo acordo com governadores e prefeitos, pois sei que só eles têm mais prestígio com deputados do que lobbies e grupos de pressão corruptos. Em troca, oferecerei a eles uma reestruturação de todo o passivo dos estados e municípios”, disse o candidato.

As declarações foram dadas ao participar, em São Paulo, de um encontro com membros do movimento Agenda 227, que busca promover os direitos de crianças e adolescentes. Durante a conversa, Gomes reafirmou que, se eleito, a Educação será uma prioridade de seu governo. “Todo e qualquer obstáculo institucional que impeça o Brasil de transformar sua educação pública em uma das dez melhores do mundo em 15 anos será removida por uma profunda reforma das estruturas institucionais”, prometeu Ciro, se comprometendo a criar vagas em creches em tempo integral para todas as crianças de 0 a 3 anos de idade.