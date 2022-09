Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quinta (29/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência da República para esta quinta-feira (29). A maioria tem, como única agenda, o debate da emissora Globo, que será transmitido a partir das 22h30. Os que não participam têm caminhadas, lives e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 22h30, participa de debate na Globo.

Constituinte Eymael (DC): faz caminhada à tarde, na região central de São Paulo, próximo ao Viaduto do Chá. Em caso de chuva, haverá reunião interna na sede do partido. Às 17h30, tem reunião online com apoiadores.

Felipe D’Avila (Novo): às 22h30, participa de debate na Globo.

Jair Bolsonaro (PL): às 19h faz live e às 22h30 participa de debate na Globo.

Leo Pericles (UP): às 6h, faz caminhada no centro do Rio; às 12h30, participa de debate no Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, às 15h30, participa de caminhada na Zona Sul do Rio.

Lula (PT): às 22h30, participa de debate na Globo.

Padre Kelmon (PTB): às 8h, concede entrevista para o Jornal da Cidade On-line e, às 22h30, participa de debate na Globo.

Simone Tebet (MDB): às 22h30, participa de debate na Globo.

Sofia Manzano (PCB): às 14h, participa de sabatina no DCE da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ); às 18h, participa de live do podcast Na Banguela e, às 22h, participa de react do debate na Globo com o Cordilheira Cultural.

Soraya Thronicke (União): às 22h30, participa de debate na Globo.

Vera (PSTU): às 6h30, participa de conversas com operários em obra da construção civil em Belém; às 9h, faz panfletagem na Avenida Presidentes Vargas, em Belém, e, às 18h, participa do evento Quinta Socialista no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém.

Atualizada às 11h39 e às 11h59