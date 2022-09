Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta segunda (26/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta segunda. Candidatos têm compromissos no Sudeste, Sul e Nordeste. Na agenda, há reuniões, entrevistas e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 10h, lê manifesto à nação no comitê central da campanha em São Paulo. Às 19h, concede entrevista ao Flow Podcast.

Constituinte Eymael (DC): agenda não divulgada.

Felipe D’Avila (Novo): às 10h, participa de sabatina do site O Antagonista e, às 14h, concede entrevista para o podcast Inteligência.

Jair Bolsonaro (PL): tem sabatina no Jornal da Record, em São Paulo.

Leo Pericles (UP): cumpre agenda em Juiz de Fora (MG), com panfletagem a partir das 8h, no Calçadão. Às 10h, tem um café no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora. Durante a tarde, faz panfletagem no restaurante universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e também no bairro São Pedro e Dom Bosco. Encerra os compromissos do dia, às 19h, com atividade aberta na Praça Vermelha da Universidade Federal de Juiz de Fora

Lula (PT): às 17h, tem reunião com artistas, intelectuais, representantes dos partidos políticos e movimentos sociais e integrantes de organizações da sociedade civil no auditório Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo (SP).

Padre Kelmon (PTB): cumpre agenda em Juiz de Fora (MG). Às 11h, tem encontro com pastores, padres e apoiadores no Parque Halfelf, em frente à Câmara Municipal. Ao meio dia, faz caminhada na Rua Halfelf, o calçadão, onde visitará e cumprimentará os comerciantes. Às 13h, participa do lançamento nacional do Pacto pela Vida, durante comício e, no final do dia, às 18h, tem encontro com pastores e lideranças católicas e evangélicas.

Simone Tebet (MDB): às 10h, realiza uma caminhada pelo centro de Maringá (PR) e, às 10h40, tem um encontro na Associação Comercial e Industrial de Maringá. Às 13h30, tem uma coletiva de imprensa no comitê suprapartidário de Pelotas (RS) e, às 14h25, participa de uma caminhada na Rua Quinze de Novembro em Pelotas. Às 16h, tem um encontro com reitores da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Franciscana e, às 16h45, realiza uma caminhada pelo centro de Santa Maria (RS).

Sofia Manzano (PCB): às 7h, faz panfletagem na portaria da Refinaria Gabriel Passos Petrobras Betim; às 9h, na Ceasa Minas; às 10h, na Praça da Estação; às 12h, no Mercado Central. Todos os eventos em Belo Horizonte.

Soraya Thronicke (União): às 10h30, participa de caminhada com apoiadores e corpo a corpo com eleitores no centro de Jundiaí (SP).

Vera (PSTU): às 10h, reúne-se com lideranças indígenas na cidade da Barra do Corda (MA) e, às 18h, participa de entrevista on-line no portal Esquerda Diário.

Matéria atualizada às 7h47.