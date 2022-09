Confira como foi o domingo de campanha dos candidatos à Presidência

O penúltimo domingo antes do primeiro turno das eleições foi dedicado ao corpo a corpo com eleitores. Houve carreata, discursos, caminhada e panfletagem promovidos pelos candidatos à Presidência da República.

A agenda de hoje de Ciro Gomes (PDT) contou com reunião com associações e empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. Pelo Twitter, Ciro Gomes contou como foi o evento: "Na conversa, falamos sobre o mercado de trabalho na área – principalmente para os jovens que buscam o primeiro emprego – e sobre nosso projeto Internet do Povo", escreveu.

Constituinte Eymael (DC) participou, pela manhã, de carreata em Tatuapé, bairro de São Paulo. Ele não teve compromissos de campanha no período da tarde.

O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), discursou para apoiadores da casa do embaixador do Brasil em Londres, para onde viajou para participar do funeral da Rainha Elisabeth II. Ele falou contra a legalização do aborto e das drogas e disse que vai vencer no primeiro turno. Ele fez o discurso antes de visitar o caixão da monarca e assinar o livro de condolências.

Felipe D’Avila (Novo) não teve compromissos públicos hoje.

O candidato Léo Péricles (UP) participou hoje (18) de panfletagem na Ocupação Esperança, em Belo Horizonte, visitou famílias e conversou a população.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de comício em Florianópolis. Ele disse que pretende criar oportunidades para os jovens e prometeu acabar com a fome, problema que, segundo a campanha do candidato, afeta pelo menos 500 mil pessoas em Santa Cataria. Ele discursou ao lado de correligionários e homenageou o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, morto em 2017.

Padre Kelmon (PTB) cumpriu agenda interna com padres e pastores apoiadores da campanha em São Paulo.

Simone Tebet (MDB) que disputa a Presidência pelo MDB, esteve na tarde de hoje (18) no Centro de Tradições Nordestinas, zona norte da capital paulista. Pela manhã, a candidata fez uma caminhada com apoiadores em Itapevi, na Grande São Paulo, onde também visitou a Escola do Futuro. O projeto conta com sistemas e equipamentos da Google para atender 5 mil alunos do 1º ao 5º ano. Proposta que Tebet pretende expandir para todo o país. “Vamos colocar escola em período integral para atender desde a criança pequenininha, garantido merenda de qualidade, ajudando o prefeito a comprá-la e pagando salários dignos para nossos professores”, disse.

Sofia Manzano (PCB) esteve na Feira de São Joaquim, Salvador. Ela fez também uma visita ao terreiro Ilê Asipá junto com outros candidatos do partido. “Osi Alagba [sacerdote] Antônio nos recebeu com o afeto e a energia dos ancestrais”, comentou pelo Twitter.

Soraya Thronicke (União) passou o dia em Recife. Às 10h, teve reunião administrativa com representantes do União Brasil e, às 12h, participou de media training (treinamento para conceder entrevistas à imprensa).

Vera (PSTU), candidata do PSTU à Presidência, passou a manhã em Belo Horizonte onde almoçou com correligionários. À tarde, ela viajou para Salvador, onde, amanhã (19), terá atividades de campanha.

Matéria atualizada às 18h29

*Colaboraram Daniel Mello, Mariana Tokarnia e Wellton Máximo.