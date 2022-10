Mais de 2,2 milhões de eleitores vão às urnas no DF

O Distrito Federal conta com 2.203.045 eleitores aptos a votar nas 6.748 urnas eletrônicas distribuídas por 610 locais, entre escolas e faculdades da capital do país.

O total de eleitores que participarão do pleito de 2022 é 5,7% maior do que o eleitorado habilitado em 2018, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). Deste total, 1.192.539 são mulheres e 1.013.057, homens.

A faixa etária que agrega o maior número de eleitores é a que vai dos 36 aos 45 anos. São 503.920 pessoas, o que corresponde a 23% do total. Já a faixa etária com menos eleitores é a dos jovens de 18 anos, com 32.437 eleitores (1,47% do eleitorado total).

Entre os 187.420 eleitores (8,5% do total) que não são obrigados a votar, 37.620 são menores, com idade entre 16 e 17 anos; e 149.800 têm mais de 70 anos. Os números, referentes ao mês de junho, foram divulgados no início de setembro pelo TRE.

Com relação à escolaridade, a maioria tem ensino médio completo (667.851), seguido dos que possuem nível superior completo (508.196). O total de inscritos como analfabetos é de 17.620 eleitores; e 72.284 declararam saber apenas ler e escrever.

A exemplo da eleição anterior, o maior colégio eleitoral do DF continua sendo o de Águas Claras, que tem 160.658 eleitores; e a cidade com maior número de eleitores (368.423) é Ceilândia, onde há três zonas eleitorais. A 11ª Zona Eleitoral – que compreende Cruzeiro Novo e Velho, Octogonal, Sudoeste, Setor de Indústrias Gráficas, Setor Militar Urbano e o Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte – é a que tem o menor número de eleitores: 74.595.

Mobilização

Diante dos números, o TRE-DF teve que se preparar para lidar com o alto número de votantes da capital federal, uma mobilização que envolve a entrega de diversos kits usados durante o processo eleitoral em 610 locais diferentes de votação, bem como a preparação de equipes.

Segundo o presidente do tribunal, desembargador Roberval Belinati, foram entregues, nesses locais, "kits com material de expediente, impressos e materiais de limpeza para uso, máscaras e álcool, conforme protocolo definido pelo TSE [Tribunal Superior Eleitoral], e mesas e cadeiras como forma de guarnecer os locais com o material adequado”. Foram também distribuídos 1.622 coletes de identificação.

O desembargador acrescentou que, na sexta-feira (30), foram entregues outros kits contendo formulários e documentos que serão usados para o registro das eleições. Segundo o TRE, esses novos kits acompanham as 6.748 urnas eletrônicas, que foram distribuídas nos locais de votação até as 17 horas de sexta-feira, pelos 41 caminhões contratados para fazer o transporte das urnas.

Presidentes de seções e mesários

Na manhã de sábado (1º de outubro), os mesários presidentes das seções eleitorais compareceram aos locais de votação para preparar as salas para as eleições; e hoje (2) 34 mil mesários chegaram aos locais de votação.

Belinati garante que o planejamento feito pela Justiça Eleitoral para as eleições “está rigorosamente em dia”, e que a expectativa é de que o pleito eleitoral “transcorra em clima de absoluta segurança e paz”.